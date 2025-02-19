ميلوني تشيد بإيرادات "قياسية" من الحرب على التهرب الضريبي

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالإيرادات "القياسية" التي تم جمعها في إطار مكافحة التهرب الضريبي خلال العام الماضي، معتبرة أن هذه الأرقام تثبت زيف الادعاءات بأن حكومتها تتساهل مع المتهربين من الضرائب.وقالت ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أخبار جيدة عن عمل الحكومة في مكافحة التهرب الضريبي".وقدّم وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي ونائب الوزير موريزيو ليو البيانات، التي أظهرت أن المبلغ المسترد في عام 2024 وصل إلى رقم قياسي بلغ 33.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 8.32 مليار يورو مقارنة بعام 2022، وهو العام الذي تولت فيه الحكومة الجديدة مهامها.وأضافت ميلوني: "يتهموننا بمساعدة المتهربين من الضرائب، بتخفيف الثغرات الضريبية، بل وحتى الترويج لعفو ضريبي وهمي. لكن كل ذلك مجرد أكاذيب".وتابعت قائلة: "رؤيتنا واضحة: لا مكان لأولئك الذين يريدون التهرب من المسؤولية، ولكن من يلتزمون بالصدق، حتى وإن كانوا في موقف صعب، يجب أن يحصلوا على فرصة لسداد ديونهم، وهم يستحقون المساعدة من الدولة".وأشارت ميلوني إلى أن الأسر والشركات بدأت تدرك ذلك، وهو ما يظهر بوضوح من خلال الزيادة في المدفوعات الطوعية، التي ارتفعت بنحو 70 مليار يورو في عامين فقط. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA