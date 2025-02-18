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موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية الروسية ضد مؤسسات إيطالية

18 فبراير 2025, 10:38

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 18 - روما - شنت مجموعة قراصنة إلكترونية موالية لروسيا، تُعرف باسم Noname057(16)، هجمات إلكترونية جديدة على مؤسسات إيطالية ، مستهدفة مواقع عدد من الوزارات، قوات الشرطة المالية، بعض شركات النقل، وغيرها من الأهداف الحساسة.

تأتي هذه الهجمات في وقت حساس بعد يوم من شن هجمات مشابهة استهدفت مؤسسات مالية ومطارات وسلطات موانئ إيطالية.

تستخدم المجموعة أسلوب "رفض الخدمة الموزعة" (DDOS)، الذي يهدف إلى جعل المواقع غير قابلة للوصول عبر إغراقها بطلبات وصول ضخمة.

ورغم شدة الهجوم، تمكنت وكالة الأمن السيبراني الوطنية الإيطالية من الكشف المبكر للهجوم وتحذير الأهداف المعنية في الوقت المناسب، مما قلل من تأثير الهجمات بشكل كبير.

من الجدير بالذكر أن مجموعة القراصنة ربطت الهجمات الأخيرة بتصريحات للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي قارن غزو روسيا لأوكرانيا بالرايخ الثالث.

وقد أثارت هذه المقارنة ردود فعل غاضبة من المسؤولين الروس، حيث صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن تعليقات ماتاريلا لن تمر "دون عواقب". (أنسامد).

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