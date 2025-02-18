سالفيني: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - قال نائب رئيس الوزراء ووزير النقل وزعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني يوم الثلاثاء إن دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام بسبب جهوده في التوسط للسلام في غزة وأوكرانيا. وأضاف أن الرئيس الأمريكي الذي أعجب به منذ فترة طويلة لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه دكتاتوري.وأشار سالفيني إلى أن "انتخاب ترامب غيّر كل شيء. أولئك الذين ينتقدونه إما يغارون أو لا يفهمون"، وذلك في تعليقه على انتقادات مارينا برلسكوني، قطب الإعلام، التي حذرت يوم الاثنين من أن "ترامب لا ينبغي أن يهدم الغرب".وتابع سالفيني قائلاً: "أعتقد أن ترامب ليس العدو. لقد فعل في بضعة أسابيع ما لم يفعله بايدن في أربع سنوات. إذا كان بإمكان شخص ما جمع بوتين وزيلينسكي ونتنياهو والدول العربية على طاولة واحدة، فيجب أن يُمنح جائزة نوبل للسلام، وليس أن يُتهم بالتنمر".(أنسامد).

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