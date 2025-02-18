موسكو: كلمات ماتاريلا "لن تمر دون عواقب"

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن انزعاجها من تصريحات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في جامعة مرسيليا، حيث قارن موسكو بألمانيا النازية في سياق غزوها لأوكرانيا. وقالت زاخاروفا إن هذه التصريحات "لن تمر دون عواقب".ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن زاخاروفا قولها في مقابلة تلفزيونية على القناة الروسية الرسمية: "أثناء محاضرة في مؤسسة تعليمية، قال الرئيس الإيطالي إنه يعتقد أن روسيا يمكن مقارنتها بالرايخ الثالث". وأضافت: "هذا لا يمكن، ولن، يمر دون رد فعل".كما انتقدت زاخاروفا تصريحات ماتاريلا الأخيرة، مشيرة إلى أنها تضمنت "اختراعات تجديفية" ضد روسيا.في المقابل، أشار مكتب الرئيس الإيطالي إلى أن ماتاريلا كان هادئاً تماماً في تصريحاته، ودعا الجميع إلى قراءة النص الكامل لخطابه لفهم مضمونه.من جهتها، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أن الهجمات على ماتاريلا تمثل إهانة للأمة الإيطالية بأكملها، التي يمثلها رئيس الدولة.وأضافت في بيان: "أعبر عن تضامني الكامل، وكذلك تضامن الحكومة، مع الرئيس ماتاريلا، الذي كان دائمًا وأبداً مدافعاً قوياً عن إدانة العدوان ضد أوكرانيا". (أنسامد).

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