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ميلوني تشارك كبار القادة الأوروبيين في اجتماع باريس الأمني

التجمع الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

17 فبراير 2025, 18:00

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 17 - روما - وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى باريس يوم الاثنين للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول الأمن الأوروبي والوضع في أوكرانيا، الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. وقد حضر الاجتماع أيضًا رؤساء حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك.

كما انضم إلى اللقاء كل من رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته. ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة الرابعة مساءً، وفقًا لما ذكره قصر الإليزيه.

دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى هذا الاجتماع في ظل المخاوف من أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد يسعى لعقد اتفاق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على كييف والأمن الأوروبي.

وفقًا لمذكرة صادرة عن مكتب الرئيس الفرنسي، يهدف هذا الاجتماع إلى بدء مشاورات بين القادة الأوروبيين بشأن الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن في أوروبا.

وأضاف الإليزيه أن المناقشات قد تتسع لتشمل صيغ أخرى، بهدف جمع جميع الشركاء المعنيين بالسلام والأمن في القارة. ولا يُتوقع عقد مؤتمر صحفي أو إصدار بيانات رسمية بعد الاجتماع. (أنسامد).

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