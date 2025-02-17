الاحتفال بذكريات أونجاريتي على متن السفينة أمريجو فسبوتشي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

الاحتفال بذكريات أونجاريتي على متن السفينة أمريجو فسبوتشي

عرض سجل درجات دراسته فى مصر

17 فبراير 2025, 08:52

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - في أمسية ثقافية مميزة، تم استرجاع تفاصيل العلاقة العميقة بين الشاعر الإيطالي جوزيبي أونجاريتي ومسقط رأسه في الإسكندرية، مصر، خلال الاحتفال بمرور السفينة أمريجو فسبوتشي عبر ميناء المدينة.

الحدث الذي جمع بين الشعر والموسيقى، قدم لمحة عن سيرته الذاتية المميزة وأثر التعليم في مسيرته الأدبية.

من بين أبرز الفقرات، تم عرض بطاقتي تقرير مدرسية للشاعر الشاب في مرحلة دراسته المبكرة، حيث برع في مادة الحساب بينما كانت درجاته أقل في مادة التكوين الإيطالي.

ففي عام 1900-1901، سجل أونجاريتي، الذي كان لا يزال في المدرسة المتوسطة، 10 درجات في الحساب و7 درجات في التكوين الإيطالي، وهو ما يعكس تباينًا بين اهتمامات الشاعر في مختلف المواد الدراسية.

سجلان تعليميان، تم عرضهما في صندوق زجاجي، جذباً انتباه الحضور، حيث قام وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي بدراستهما عن كثب.

أيمن أحمد علي، نائب منسق التعليم في معهد دون بوسكو الخاص، تذكر من على خشبة المسرح بداية تاريخ المعهد في مصر عام 1896، الذي تأسس خصيصًا لخدمة أبناء الجالية الإيطالية في الإسكندرية، وكان أونجاريتي جزءًا منها.

وُلد الشاعر الإيطالي في 8 فبراير 1888 في مدينة الإسكندرية، حيث نشأ في بيئة متأثرة بتعدد اللغات والثقافات. كما أشار أيمن إلى أن أونجاريتي كان أحد الطلاب الذين تلقوا تعليمًا في معهد دون بوسكو، الذي بدأ في تلك الفترة بخمسة فصول تضم 33 طالبًا، ومن بينهم الشاب جوزيبي.

والد أونجاريتي، أنطونيو، كان قد انتقل إلى مصر للعمل في حفر قناة السويس، بينما كانت والدته ماريا لونارديني، من لوكا أيضًا، قد تدبرت شؤون أسرتها بعد وفاة زوجها المبكرة، حيث افتتحت مخبزًا في حي شعبي بمدينة الإسكندرية، التي كانت تعد مركزًا عالميًا متعدد الثقافات في ذلك الوقت.

هذه الذكريات تؤكد أن الشاعر الإيطالي نشأ في بيئة غنية بالثقافات المتنوعة، وهو ما انعكس لاحقًا في أعماله الأدبية. فتعليمه المتنوع بين الإيطالية واللغات الأخرى التي كانت سائدة في الإسكندرية شكل شخصيته الثقافية، والتي ساهمت في بروز أحد أبرز الشعراء الإيطاليين في القرن العشرين. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:52

الاحتفال بذكريات أونجاريتي على متن السفينة أمريجو فسبوتشي

17:03

البابا يشكر الأطباء ويقول إنه لا يزال بحاجة للرعاية بالمشفى

09:59

بابا الفاتيكان يقضي ليلة ثانية "هادئة" في المستشفى

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:52

الاحتفال بذكريات أونجاريتي على متن السفينة أمريجو فسبوتشي

17:03

البابا يشكر الأطباء ويقول إنه لا يزال بحاجة للرعاية بالمشفى

09:59

بابا الفاتيكان يقضي ليلة ثانية "هادئة" في المستشفى