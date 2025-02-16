البابا يشكر الأطباء ويقول إنه لا يزال بحاجة للرعاية بالمشفى

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - شكر البابا فرنسيس الأطبّاء الذين يعالجونه في مستشفى أجوستينو جيميلي في روما، وقال إنه لا يزال بحاجة إلى علاج من نوبة التهاب الشعب الهوائية في نص خطابه في صلاة التبشير الملائكي، الذي نشره الفاتيكان يوم الأحد.لم يقرأ الحبر الأعظم الأرجنتيني البالغ من العمر 88 عامًا الخطاب لأن الأطباء قالوا إنه يحتاج إلى الراحة بعد دخوله المستشفى يوم الجمعة.قال مدير المكتب الصحفي في الفاتيكان ماتيو بروني يوم الأحد إن البابا فرنسيس "نام جيدًا" في الليل، مضيفا: "لقد تناول الإفطار وقرأ بعض الصحف، كما يفعل عادةً".وكان الفاتيكان قد قال يوم السبت إن الفحوصات أظهرت إصابة البابا فرنسيس بـ "التهاب في الجهاز التنفسي" وأن هناك تحسنًا في بعض معاييره الطبية.في نص صلاة التبشير الملائكي، ذكر البابا المشاركين في حدث اليوبيل للفنانين.وأوضح، "أود أن أحيي جميع الفنانين الذين شاركوا: كنت أود أن أكون بينكم ولكن، كما تعلمون، أنا هنا في مستشفى جيميلي لأنني ما زلت بحاجة إلى بعض العلاج من التهاب الشعب الهوائية".وأضاف: "أشكركم على المودة والصلاة والقرب الذي ترافقونني به في هذه الأيام، وأود أن أشكر الأطباء والعاملين في هذا المستشفى على رعايتهم: إنهم يقومون بعمل قيّم ومتعب، فلندعمهم بالصلاة!".ودعا البابا أيضًا للصلاة "من أجل السلام في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل وكل الشرق الأوسط وميانمار وكيفو والسودان".(أنسامد).

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