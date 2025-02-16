البابا يشكر الأطباء ويقول إنه لا يزال بحاجة للرعاية بالمشفى

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

البابا يشكر الأطباء ويقول إنه لا يزال بحاجة للرعاية بالمشفى

16 فبراير 2025, 17:03

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - شكر البابا فرنسيس الأطبّاء الذين يعالجونه في مستشفى أجوستينو جيميلي في روما، وقال إنه لا يزال بحاجة إلى علاج من نوبة التهاب الشعب الهوائية في نص خطابه في صلاة التبشير الملائكي، الذي نشره الفاتيكان يوم الأحد.

لم يقرأ الحبر الأعظم الأرجنتيني البالغ من العمر 88 عامًا الخطاب لأن الأطباء قالوا إنه يحتاج إلى الراحة بعد دخوله المستشفى يوم الجمعة.

قال مدير المكتب الصحفي في الفاتيكان ماتيو بروني يوم الأحد إن البابا فرنسيس "نام جيدًا" في الليل، مضيفا: "لقد تناول الإفطار وقرأ بعض الصحف، كما يفعل عادةً".

وكان الفاتيكان قد قال يوم السبت إن الفحوصات أظهرت إصابة البابا فرنسيس بـ "التهاب في الجهاز التنفسي" وأن هناك تحسنًا في بعض معاييره الطبية.

في نص صلاة التبشير الملائكي، ذكر البابا المشاركين في حدث اليوبيل للفنانين.

وأوضح، "أود أن أحيي جميع الفنانين الذين شاركوا: كنت أود أن أكون بينكم ولكن، كما تعلمون، أنا هنا في مستشفى جيميلي لأنني ما زلت بحاجة إلى بعض العلاج من التهاب الشعب الهوائية".

وأضاف: "أشكركم على المودة والصلاة والقرب الذي ترافقونني به في هذه الأيام، وأود أن أشكر الأطباء والعاملين في هذا المستشفى على رعايتهم: إنهم يقومون بعمل قيّم ومتعب، فلندعمهم بالصلاة!".

ودعا البابا أيضًا للصلاة "من أجل السلام في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل وكل الشرق الأوسط وميانمار وكيفو والسودان".

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:03

البابا يشكر الأطباء ويقول إنه لا يزال بحاجة للرعاية بالمشفى

09:59

بابا الفاتيكان يقضي ليلة ثانية "هادئة" في المستشفى

17:38

إيطاليا ترحب بإعلان الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق الدفاعي

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:03

البابا يشكر الأطباء ويقول إنه لا يزال بحاجة للرعاية بالمشفى

09:59

بابا الفاتيكان يقضي ليلة ثانية "هادئة" في المستشفى

17:38

إيطاليا ترحب بإعلان الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق الدفاعي