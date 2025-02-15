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إيطاليا ترحب بإعلان الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق الدفاعي

15 فبراير 2025, 17:38

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - رحب مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، يوم الجمعة بإعلان أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن نيتها تفعيل بند الطوارئ الذي يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق العسكري دون أن يُحتسب ضمن حدود العجز في الميزانية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان له: "ترحب الحكومة الإيطالية بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الدفاع، بدءًا - كما طالبت إيطاليا منذ فترة - باستبعاد هذه النفقات من ميثاق الاستقرار".

وأكد البيان: "إنها خطوة أولى أساسية في الاتجاه الصحيح، والتي يجب أن تليها جهود لإنشاء أدوات مالية مشتركة. الحكومة الإيطالية على استعداد للعمل بشكل بناء مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، بدءًا من عرض الورقة البيضاء للدفاع في الاتحاد الأوروبي". (أنسامد).

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