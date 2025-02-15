الفاتيكان: البابا مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - أعلن المكتب الصحفي للفاتيكان يوم الجمعة أن الاختبارات الأولية التي أجريت على البابا فرانسيس أظهرت إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي.وكان الفاتيكان قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن البابا قرر التوجه إلى مستشفى جيميلي في روما لتلقي العلاج والفحوصات بعد معاناته من التهاب الشعب الهوائية وصعوبة في التنفس.وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أوضح المكتب الصحفي للفاتيكان أن البابا، الذي تفاقم التهاب الشعب الهوائية لديه، قد "أجرى فحوصات متخصصة وبدأ العلاج الدوائي" في المستشفى الذي يتلقى فيه رعايته.وأضاف المكتب أن "الاختبارات الأولية أظهرت إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي"، مشيرًا إلى أن "الظروف السريرية لا تزال سرية" وأن البابا يعاني من "حمى خفيفة".وقال ماتيو بروني، مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي: "البابا هادئ، وهو في مزاج جيد، كما قرأ بعض الصحف اليومية".من جانب آخر، ذكر مصدر مقرب من الوفد المرافق للبابا في المستشفى أن البابا، الذي يبلغ من العمر 88 عامًا، قد يبقى في مستشفى جيميلي لمدة تصل إلى خمسة أيام.وأعلن الفاتيكان أنه تم إلغاء لقاء يوبيل الفنانين المقرر يوم السبت، بالإضافة إلى زيارة البابا لستوديوهات سينيسيتا في روما يوم الاثنين للقاء الفنانين.وأضاف الفاتيكان أن قداس يوبيل الفنانين وعالم الثقافة، الذي كان سيترأسه البابا، سيترأسه الآن الكاردينال خوسيه تولنتينو دي ميندونسا، رئيس دائرة الثقافة والتعليم. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA