أميريجو فسبوتشي، أجمل سفينة في العالم ترسو في الإسكندرية

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - ترسو السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي" التابعة للقوات البحرية الإيطالية والتي تمثل رمز عائما لإيطاليا في العالم، في ميناء الإسكندرية.تتوقف السفينة، التي تشتهر تاريخيا بلقب "السفينة الأجمل في العالم" في مصر ضمن جولتها العالمية 2023-2025، والتي انطلقت في الأول من يوليو قبل عامين في جنوة ومن المقرر أن تنتهي في 10 يونيو المقبل.تعتبر مصر "المحطة الخامسة والثلاثين" لهذه الجولة العالمية. وكما هو الحال في كل محطة ترسو فيها السفينة، ستكون متاحة للزيارة أمام الجمهور في الإسكندرية حتى يوم الأحد 16 فبراير عن طريق الحجز عبر الموقع الإلكتروني التالي : https://tourvespucci.it/en/events/come-aboard-egypt/.وبعد صعودهم على متن السفينة، يمكن للزوار عن قرب الاستمتاع بمشاهدة كافة تفاصيل السفينة الشراعية التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن من الزمان. واحتفاء بوصول السفينة، سيحضر "ثلاثة وزراء إيطاليين" يوم السبت 15 فبراير، وهم وزير الدفاع جيدو كروسيتو ووزير الثقافة ألساندرو جولي ووزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا.(أنسامد).

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