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جون إيتشيكاوا سفيرة إيطاليا في إكسبو 2025 أوساكا

14 فبراير 2025, 07:43

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 14 - روما - تم اختيار الممثلة اليابانية جون إيتشيكاوا، التي تعيش وتعمل في إيطاليا منذ سنوات، لتكون من بين سفراء إيطاليا في إكسبو 2025 أوساكا. وتُعد إيتشيكاوا واحدة من أبرز الأسماء في مجالات السينما والمسرح والتلفزيون، حيث ستساهم بخبرتها الفنية الكبيرة في تعزيز الحوار الثقافي والفني بين إيطاليا واليابان من خلال مشاريع مبتكرة ضمن جناح إيطاليا في المعرض الدولي.

وأعربت جون إيتشيكاوا عن فخرها بهذا الدور قائلة: "إنه لشرف عظيم أن أكون سفيرة لجناح إيطاليا. آمل أن أتمكن من تقديم مساهمتي لتعزيز التبادل بين إيطاليا واليابان من خلال المعرفة المتبادلة في عالم الفن والعروض الفنية." في عام 2003، حصلت على دور البطولة في فيلم "الغناء خلف الشاشات" للمخرج إرمانو أولمي، ثم لعبت دور البطولة في مسلسلات تلفزيونية بما في ذلك "جرائم R.I.S. غير الكاملة" و"التلميذ" و"القلعة: ديانا". ومنذ ذلك الحين، عملت مع مخرجين مشهورين عالميًا مثل ريدلي سكوت وداريو أرجينتو وجوزيبي تورناتوري.

كما عملت مع داستن هوفمان وبيتر جريناواي في أحدث أفلام المخرج.

كما تحظى بالاحترام كممثلة صوتية، حيث قامت بالتعليق الصوتي لسلسلة هاري بوتر، "فتى الكاراتيه"، و"ضائع في الترجمة"، وفيلم ديزني "رايا التنين الأخير" وفيلم مارفل "الخالدون".

كما عملت في اليابان ومثلت مؤخرًا في فيلم ياباني، "تافيرنا دي جاجا"، الذي تم تصويره في تروبيا. بفضل تنوعها وموهبتها، فازت جون إيتشيكاوا بالعديد من الجوائز كأفضل ممثلة، مما عزز مكانتها في صناعة السينما والمسرح في إيطاليا والخارج.

تنضم جون إيتشيكاوا إلى قائمة من الأسماء المرموقة في الثقافة والأعمال اليابانية الذين وقع الاختيار عليهم ليصبحوا سفراء لجناح إيطاليا في إكسبو 2025 أوساكا. (أنسامد).

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