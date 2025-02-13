توقعات الطقس لعيد الحب في إيطاليا: ثلوج وأمطار متفرقة

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - تشير التوقعات الجوية إلى أن إيطاليا ستشهد تقلبات في الطقس خلال الأيام القادمة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية هبوب عواصف غير موسمية على سواحل ليغوريا وتيراني، إلى جانب هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط البلاد. كما ستسقط الثلوج في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى مع قدوم عيد الحب.أفادت الارصاد أن الطقس في الساعات المقبلة سيكون خريفيًا مع ظواهر مناخية غير معتادة في هذا الوقت من العام. وأضاف تيديتشي أن "من المتوقع أن تشهد مناطق الوسط، وخاصة التيرانية، بعض الأمطار المحلية يوم الخميس 13 فبراير".أما في يوم عيد الحب، فسيؤثر إعصار محمل بالهواء البارد على البلاد، مما سيؤدي إلى تساقط الثلوج مساءً في مناطق مثل إميليا وفينيتو، وحتى السهول في بعض الأماكن. ومن المتوقع أن تستمر الثلوج في التساقط حتى ليلة الجمعة، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.وتوقعات الطقس تشير أيضًا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير يوم السبت 15 فبراير، حيث ستصل إلى انخفاض يتراوح بين 8 إلى 10 درجات مئوية، ويستمر تساقط الثلوج حتى فترة الظهيرة في مناطق السهول. ومع حلول مساء الأحد، من المتوقع أن يتحسن الطقس في معظم أنحاء إيطاليا، باستثناء بعض الأمطار المتفرقة في الجنوب والبحر الأدرياتيكي، بينما ستستمر الثلوج في المناطق الجبلية فوق 700-900 متر. (أنسامد).

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