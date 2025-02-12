ميلوني: ضرورة معالجة انخفاض معدل المواليد

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - في خطاب لها أمام الجمعية الوطنية لاتحاد العمال الإيطاليين، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني على أن انخفاض معدل المواليد في إيطاليا وأوروبا له تأثيرات عميقة على الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ"الشتاء الديموغرافي" ليس مجرد قضية إيطالية، بل قضية أوروبية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة.وقالت ميلوني: "إن انخفاض معدل المواليد يمثل تحديًا خطيرًا ليس فقط لإيطاليا، بل لأوروبا ككل، وله تأثيرات ضخمة على استقرار المجتمعات". وأضافت أنها فخورة بأن حكومتها قد أولت أخيرًا هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه، من خلال مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تعزيز نسبة المواليد. وأكدت أن الحكومة لا تزال تحرص على نقل الرسالة التي مفادها أن ولادة طفل هي "زائد" وليست "ناقصًا" للمجتمع.وفي سياق آخر، تطرقت ميلوني إلى التحديات التي تواجه علاقة العمل بين أصحاب العمل والموظفين. ودعت إلى ضرورة تغيير الديناميكية التقليدية بين الطرفين، معتبرة أن هناك حاجة لتجاوز "الرؤية الصراعية السامة" التي لا يزال بعض النقابيين يتبنونها. وشددت على أن "عنوان هذه الجمعية هو شجاعة المشاركة، وهو عنوان يتماشى مع الحاجة إلى ابتكار نموذج اقتصادي إنتاجي جديد يوازن بين التبعية والنمو".كما أشارت ميلوني إلى أن هذه الرؤية تتطلب إعادة تأسيس العلاقة بين الأعمال والعمال بشكل يعزز التعاون والتفاهم المتبادل، بعيدًا عن الصراع المستمر الذي يؤثر على استقرار سوق العمل. (أنسامد).

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