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مذابح الفويب: ماتاريلا يدين "العنف الوحشي" لميليشيات تيتو

11 فبراير 2025, 09:48

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 11 - روما - أدان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا "العنف الوحشي" الذي ارتكبته ميليشيات تيتو اليوغوسلافية في يوم ذكرى مذابح مذابح الفويب.

هذه المذابح شملت عمليات قتل جماعي وترحيل للإيطاليين الذين كانوا يقيمون في المنطقة الممتدة من ترييستي في إقليم فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالي، مرورًا بشبه جزيرة إستريا وصولًا إلى دالماتيا في كرواتيا، وذلك أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية.

كما أدان الرئيس أيضًا محاولات إخفاء فظائع فويبي في إيطاليا من قبل مناهضي الفاشية في سنوات ما بعد الحرب.

من الجدير بالذكر أن إيطاليا لم تُقر يوم ذكرى فويبي إلا في عام 2004.

وقال ماتاريلا في كلمته خلال احتفال يوم الذكرى في قصر كويرينالي في روما: "في المناطق الحدودية الشرقية، بعد القمع الفاشي المسؤول عن سياسة الفصل العنصري القاسية تجاه السكان السلافيين، والاحتلال النازي الوحشي، قامت دكتاتورية تيتو الشيوعية، مما أدى إلى فترة من العنف الشديد ضد الإيطاليين الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق." وأضاف رئيس الدولة: "تم التقليل من شأن القصة المأساوية للمشردين، وأحيانًا تم تجاهلها بالكامل." وتابع قائلاً: "لقد ساعد إنشاء يوم الذكرى، الذي وافق عليه البرلمان الإيطالي بأغلبية كبيرة، في إعادة الاعتبار لهذا الفصل المأساوي والمغفول عنه من تاريخ إيطاليا، والذي كان يُمحى أحيانًا بشعور من الذنب. لفترة طويلة جدًا، كانت كلمتا 'فويب' و'إنفويبار' (الدفن في فويب) مرادفتين لإخفاء التاريخ." وقعت مذابح الفويب بشكل رئيسي في فريولي فينيتسيا جوليا وإستريا ودالماتيا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية ضد السكان الإيطاليين المحليين. والفويب عبارة عن حفر أو ممرات ضيقة تم إلقاء الضحايا فيها، أحيانًا أحياء.

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 15000 إيطالي تعرضوا للتعذيب أو القتل على يد الشيوعيين اليوغوسلافيين الذين احتلوا شبه جزيرة إستريا خلال العامين الأخيرين من الحرب. (أنسامد).

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