البابا فرنسيس لأساقفة أمريكا: "ترحيل الناس يقوض الكرامة"

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - قال البابا فرنسيس لأساقفة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن ترحيل الناس يقوض كرامتهم.وفي رسالة موجهة إلى الأساقفة الأمريكيين، انتقد بابا الفاتيكان سياسة الهجرة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "ترحيل الأشخاص الذين غادروا وطنهم هربًا من الفقر المدقع أو انعدام الأمن أو الاستغلال أو الاضطهاد أو تدهور البيئة بشكل خطير، يهدد كرامة العديد من الرجال والنساء والعائلات بأكملها".وأضاف البابا قائلاً: "لقد تابعت عن كثب الأزمة الكبيرة التي تشهدها الولايات المتحدة، ولا يمكن للضمير الملتزم بالقيم الإنسانية إلا أن يُعرب عن رفضه الشخصي لهذا الوضع".واختتم البابا فرنسيس برسالة قائلاً: "أدعو جميع المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية وكل من يحملون نوايا حسنة إلى عدم الاستسلام للروايات التي تميز ضد المهاجرين وتسبب معاناة غير ضرورية لأخواتنا وإخواننا من المهاجرين واللاجئين". (أنسامد).

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