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ميلوني: الحكومة تتبع الاستراتيجية الصحيحة في مكافحة المافيا

10 فبراير 2025, 17:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 10 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، يوم الاثنين أن حكومتها تتبع الاستراتيجية الصحيحة في مكافحة المافيا، وذلك استنادًا إلى المحادثات المسجلة التي نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" في روما.

في هذه التسجيلات، اشتكى زعماء العصابات الإجرامية من أن الحكومة لم تخفف من التدابير المتبعة ضدهم، بما في ذلك السجن المؤبد دون فوائد ونظام السجن 41 مكرر الذي يخصص عزلة شبه كاملة لزعماء المافيا والمجرمين الذين يُعتبرون خطيرين للغاية.

كتبت ميلوني على صفحتها في فيسبوك: "قرأت التسجيلات الصوتية التي نشرتها صحيفة لا ريبوبليكا، والتي هاجمني فيها بعض زعماء المافيا والحكومة الإيطالية لعدم تخفيف العقوبات القاسية المفروضة على أعضاء المافيا".

وأضافت أن هذا يُعد "تأكيدًا إضافيًا على أننا على الطريق الصحيح"، مشيرة إلى أن "التزامنا في الحرب ضد المافيا ثابتٌ وقوي".

وأوضحت رئيسة الوزراء أن "نظام السجن 41 مكرر والسجن المؤبد دون فوائد يظلان حجر الزاوية في سياستنا"، مشددة على أن "حكومتنا لن تستسلم حتى تضمن السيطرة على الوضع في إيطاليا".

تم تطبيق نظامي السجن في أوائل التسعينيات من القرن الماضي كجزء من الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة، في ظل موجة من الهجمات والتفجيرات التي شنتها المافيا. (أنسامد).

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