احتفالات حاشدة بالعام الصيني الجديد في مدينة براتو الإيطالية

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - احتشد آلاف السكان والسياح، حاملين المظلات تحت الأمطار، للاحتفال بالعام الصيني الجديد في مدينة براتو التوسكانية، التي تضم أكبر نسبة من السكان الصينيين في إيطاليا، شهدت احتفالات مميزة بمناسبة بدء عام الثعبان، الذي يُعتبر رمزًا للولادة الجديدة في الأبراج الشرقية.تستضيف براتو حوالي 25 ألف مواطن من جمهورية الصين الشعبية من أصل 200 ألف نسمة، مما يجعلها ثاني أكبر تجمع صيني في إيطاليا بعد ميلانو. العديد من هؤلاء المقيمين يعملون في صناعة النسيج المحلية الشهيرة.بدأت الاحتفالات فى الصباح، حيث انطلق الموكب التقليدي من معبد بو هوا سي البوذي في ساحة ديلا جوالكيرينا، مرورًا بحي براتو الصيني.وعبر الموكب، الذي أبهج الحضور بعروضه، ساحة ماكرولو صفر وصولًا إلى ساحة ديل كوموني حيث كان عمدة براتو، إيلاريا بوغيتي، في استقبال المشاركين.وقد اختتمت الاحتفالات في ساحة سانتا ماريا ديلي كارسيري، حيث تم عرض سلسلة من الرقصات والعروض الموسيقية التي أضفت طابعًا احتفاليًا على الأجواء. كما شارك القنصل العام للصين في فلورنسا، يي تشي، في هذه الفعاليات الختامية، مؤكدًا على عمق العلاقة الثقافية بين الصين وإيطاليا.تعتبر هذه الاحتفالات مثالًا حيًا على التعدد الثقافي والاندماج المجتمعي، وتبرز براتو كمدينة تحتفل بتنوعها الثقافي في ظل حضور فعاليات من جميع الجنسيات. (أنسامد).

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