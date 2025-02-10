احتفالات حاشدة بالعام الصيني الجديد في مدينة براتو الإيطالية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

احتفالات حاشدة بالعام الصيني الجديد في مدينة براتو الإيطالية

10 فبراير 2025, 08:41

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - احتشد آلاف السكان والسياح، حاملين المظلات تحت الأمطار، للاحتفال بالعام الصيني الجديد في مدينة براتو التوسكانية، التي تضم أكبر نسبة من السكان الصينيين في إيطاليا، شهدت احتفالات مميزة بمناسبة بدء عام الثعبان، الذي يُعتبر رمزًا للولادة الجديدة في الأبراج الشرقية.

تستضيف براتو حوالي 25 ألف مواطن من جمهورية الصين الشعبية من أصل 200 ألف نسمة، مما يجعلها ثاني أكبر تجمع صيني في إيطاليا بعد ميلانو. العديد من هؤلاء المقيمين يعملون في صناعة النسيج المحلية الشهيرة.

بدأت الاحتفالات فى الصباح، حيث انطلق الموكب التقليدي من معبد بو هوا سي البوذي في ساحة ديلا جوالكيرينا، مرورًا بحي براتو الصيني.

وعبر الموكب، الذي أبهج الحضور بعروضه، ساحة ماكرولو صفر وصولًا إلى ساحة ديل كوموني حيث كان عمدة براتو، إيلاريا بوغيتي، في استقبال المشاركين.

وقد اختتمت الاحتفالات في ساحة سانتا ماريا ديلي كارسيري، حيث تم عرض سلسلة من الرقصات والعروض الموسيقية التي أضفت طابعًا احتفاليًا على الأجواء. كما شارك القنصل العام للصين في فلورنسا، يي تشي، في هذه الفعاليات الختامية، مؤكدًا على عمق العلاقة الثقافية بين الصين وإيطاليا.

تعتبر هذه الاحتفالات مثالًا حيًا على التعدد الثقافي والاندماج المجتمعي، وتبرز براتو كمدينة تحتفل بتنوعها الثقافي في ظل حضور فعاليات من جميع الجنسيات. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:46

ميلوني: الحكومة تتبع الاستراتيجية الصحيحة في مكافحة المافيا

08:41

احتفالات حاشدة بالعام الصيني الجديد في مدينة براتو الإيطالية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:46

ميلوني: الحكومة تتبع الاستراتيجية الصحيحة في مكافحة المافيا

08:41

احتفالات حاشدة بالعام الصيني الجديد في مدينة براتو الإيطالية