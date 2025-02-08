الملك تشارلز يزور إيطاليا والفاتيكان في أبريل

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

الملك تشارلز يزور إيطاليا والفاتيكان في أبريل

أول زيارة لإيطاليا منذ توليه العرش

08 فبراير 2025, 11:36

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز والملكة كاميلا سيقومان بزيارة رسمية إلى إيطاليا والفاتيكان في أبريل 2025.

على الرغم من أن الملك تشارلز قد زار إيطاليا عدة مرات خلال الفترة كأمير ويلز، إلا أن هذه الزيارة ستكون الأولى له بعد توليه العرش.

وقال قصر باكنغهام: "إن جلالة الملك والملكة سيقومان بزيارة دولة إلى الكرسي الرسولي وجمهورية إيطاليا في أوائل أبريل 2025". وأضاف البيان: "خلال زيارتهما إلى الفاتيكان، سينضم الملك والملكة إلى قداسة البابا فرانسيس للاحتفال بعام اليوبيل 2025، الذي يُقام كل 25 عامًا ويعد عامًا خاصًا للكنيسة الكاثوليكية، ويحتفل خلاله الحجاج بالأمل والسير معًا".

وفي إطار زيارتهما إلى إيطاليا، سيزور الملك والملكة روما ورافينا، حيث سيتم تسليط الضوء على العلاقات الثنائية القوية بين إيطاليا والمملكة المتحدة. وبصفته ملكًا، يشغل تشارلز أيضًا منصب رئيس كنيسة إنجلترا.

تشير تقارير وسائل الإعلام البريطانية إلى أن الملك تشارلز مهتم بلقاء البابا فرانسيس وتعزيز الحوار المسكوني بين الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الأنجليكانية.

كما أفادت التقارير بأن الملك والملكة سيلتقيان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى مسؤولين إيطاليين آخرين وكبار الشخصيات خلال زيارتهما.

وسيحتفل الملك تشارلز والملكة كاميلا أيضًا بالذكرى العشرين لزواجهما في التاسع من أبريل، في مناسبة قد تكون في مدينة رافينا الإيطالية. وقد أفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن تشارلز يتطلع إلى زيارة هذه المدينة التاريخية، المعروفة بعجائبها الرومانية والبيزنطية القديمة، وكذلك قبر الشاعر الإيطالي الشهير دانتي أليغييري. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

11:36

الملك تشارلز يزور إيطاليا والفاتيكان في أبريل

16:57

البابا فرنسيس يجدد دعوته لمكافحة الإتجار بالبشر

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

11:36

الملك تشارلز يزور إيطاليا والفاتيكان في أبريل

16:57

البابا فرنسيس يجدد دعوته لمكافحة الإتجار بالبشر