الملك تشارلز يزور إيطاليا والفاتيكان في أبريل

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز والملكة كاميلا سيقومان بزيارة رسمية إلى إيطاليا والفاتيكان في أبريل 2025.على الرغم من أن الملك تشارلز قد زار إيطاليا عدة مرات خلال الفترة كأمير ويلز، إلا أن هذه الزيارة ستكون الأولى له بعد توليه العرش.وقال قصر باكنغهام: "إن جلالة الملك والملكة سيقومان بزيارة دولة إلى الكرسي الرسولي وجمهورية إيطاليا في أوائل أبريل 2025". وأضاف البيان: "خلال زيارتهما إلى الفاتيكان، سينضم الملك والملكة إلى قداسة البابا فرانسيس للاحتفال بعام اليوبيل 2025، الذي يُقام كل 25 عامًا ويعد عامًا خاصًا للكنيسة الكاثوليكية، ويحتفل خلاله الحجاج بالأمل والسير معًا".وفي إطار زيارتهما إلى إيطاليا، سيزور الملك والملكة روما ورافينا، حيث سيتم تسليط الضوء على العلاقات الثنائية القوية بين إيطاليا والمملكة المتحدة. وبصفته ملكًا، يشغل تشارلز أيضًا منصب رئيس كنيسة إنجلترا.تشير تقارير وسائل الإعلام البريطانية إلى أن الملك تشارلز مهتم بلقاء البابا فرانسيس وتعزيز الحوار المسكوني بين الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الأنجليكانية.كما أفادت التقارير بأن الملك والملكة سيلتقيان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى مسؤولين إيطاليين آخرين وكبار الشخصيات خلال زيارتهما.وسيحتفل الملك تشارلز والملكة كاميلا أيضًا بالذكرى العشرين لزواجهما في التاسع من أبريل، في مناسبة قد تكون في مدينة رافينا الإيطالية. وقد أفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن تشارلز يتطلع إلى زيارة هذه المدينة التاريخية، المعروفة بعجائبها الرومانية والبيزنطية القديمة، وكذلك قبر الشاعر الإيطالي الشهير دانتي أليغييري. (أنسامد).

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