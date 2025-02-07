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مهاجرون يطعنون على قرار رفض منحهم الحماية الدولية

07 فبراير 2025, 10:58

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 7 - روما - قالت مصادر لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الخميس، إن نحو نصف المهاجرين الـ43 الذين أعيدوا إلى إيطاليا مؤخرًا من مركز استقبال تديره إيطاليا في ألبانيا، قدموا طعنا ضد رفض طلبهم الحصول على الحماية الدولية.

وصل المهاجرون القادمون من مصر وبنغلاديش إلى باري يوم السبت الماضي، بعد قرار قضاة محكمة الاستئناف في روما بعدم المصادقة على احتجازهم في مركز احتجاز جادير.

يمثل هؤلاء المهاجرون المجموعة الثالثة من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي بموجب خطة حكومة ميلوني المثيرة للجدل للحد من تدفقات المهاجرين، والذين تم إلغاء احتجازهم في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية، المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.

تم إلغاء قرارات الاحتجاز استنادًا إلى حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية لم يكن متعلقًا بإيطاليا، لكنه أقر بأن مصر وبنغلاديش لا تعتبران بلدان آمنة بالكامل لترحيل المهاجرين. (أنسامد).

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