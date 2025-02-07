البابا فرنسيس يجدد دعوته لمكافحة الإتجار بالبشر

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم الجمعة، دعوته للعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "تاليثا كوم" بمناسبة اليوم العالمي للصلاة والتوعية ضد الاتجار بالبشر.وقال البابا فرنسيس إن الإتجار بالبشر ظاهرة تهدد حياة الملايين من الضحايا وتستمر بلا هوادة، مضيفا: إنها تجد باستمرار طرقًا جديدة للتسلل إلى مجتمعاتنا في جميع أنحاء العالم.وتابع: في مواجهة هذه المأساة، يجب ألا نظل غير مبالين. فنحن نحتاج إلى توحيد قوانا وأصواتنا، ودعوة الجميع إلى تحمل المسؤولية في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تستغل الفئات الأكثر ضعفا.وشدد على أنه لا يجب أن نتسامح مع الاستغلال المخزي للعديد من أخواتنا وإخواننا، موضحًا أن الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال الصغار، والعمل القسري وصمة عار وانتهاك خطير لحقوق الإنسان الأساسية. (أنسامد).

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