احتفال في روما..عام النوتيلا

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - تحتضن العاصمة الإيطالية روما هذا العام حدثًا خاصًا في متحف ماكسي الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين، حيث يُعرض معرض joyn! رحلة إلى عالم نوتيلا، الذي يُسلط الضوء على تاريخ العلامة التجارية على مدار ستة عقود، مستعرضًا تأثيرها الاجتماعي والثقافي من خلال حملاتها الإعلانية الشهيرة.كما يشهد الحدث تقديم الكتاب الجديد "60 عاما من النوتيلا" للمؤلف جيجي بادوفاني، الذي يروي رحلة نوتيلا عبر الزمن ويُظهر كيف تمكنت من الحفاظ على مكانتها كأحد أكثر الأطعمة المحبوبة في العالم.ويشمل الحدث أيضًا عروضًا موسيقية وفنية، أبرزها من عازف الكمان بييرباولو فوتي وفنان الشارع جريج جويا.منذ إطلاقها في ألبا عام 1964، استطاعت نوتيلا أن تضع بصمتها في أكثر من 170 دولة، وحققت شهرة واسعة بفضل ابتكاراتها المستمرة واهتمامها بجودة المكونات التي تستخدمها. وعلى مر السنين، أصبحت نوتيلا رمزًا عالميًا يعكس حب الناس للطعم الفاخر الذي يجمع بين البندق والكاكاو.و تحتفل نوتيلا اليوم بالذكرى الستين لإطلاقها، وهو ما يوافق "اليوم العالمي لنوتيلا"، الذي أُطلق عام 2007 على يد المدونة الأمريكية سارة روسو، في محاولة لجمع محبي نوتيلا في جميع أنحاء العالم.وتُعد نوتيلا اليوم واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم، حيث دخلت قلوب الملايين بمذاقها الفريد والمميز الذي يحول كل صباح إلى بداية مليئة بالطاقة. (أنسامد).

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