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إيطاليا: تطبيق نطاقات مضمونة لركاب القطارات أثناء الإضرابات

خاصة في الأعياد الرسمية

05 فبراير 2025, 09:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 5 - روما - أعلنت هيئة الإضراب الإيطالية عن قرار بتطبيق نطاقات مضمونة لركاب القطارات خلال الإضرابات التي تُنظم في الأعياد الرسمية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها بعد التشاور مع النقابات، تدخلت لتنظيم اتفاق ينص على ضمان توفير خدمات أساسية في قطاع السكك الحديدية التابع لمجموعة "Ferrovie dello Stato" (FS).

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم توفير القطارات في فترات محددة خلال أيام الإضراب، والتي تشمل الفترة من الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 10:00 صباحًا، ومن الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً، مع تعزيز الحد الأدنى من الخدمات لضمان راحة الركاب.

وقال بيان الهيئة إن هذه التغييرات أصبحت ضرورية بعد مرور 25 عامًا من تطبيق القواعد الحالية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين حق العمال في الإضراب وحق الركاب في السفر بأمان وراحة.

يُذكر أن الإضرابات في قطاع السكك الحديدية في إيطاليا قد تسببت في بعض الأحيان في تعطيل حركة القطارات، ما أثار قلق الركاب.

(أنسامد).

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