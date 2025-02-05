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إيطاليا تدرس خطة ترامب بشأن غزة وتؤكد دعمها لحل الدولتين

05 فبراير 2025, 17:47

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 5 - روما - صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، بأن إيطاليا ستأخذ بعين الاعتبار خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه على التزام بلاده بحل الدولتين كأساس لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي حديثه أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب والشيوخ الإيطاليين، أوضح تاياني أن ردود فعل الأردن ومصر على الخطة كانت سلبية، خاصة فيما يتعلق بإجلاء السكان المدنيين من غزة.

وأشار إلى أن هذا يجعل من الصعب تنفيذ الخطة، مضيفًا أنه رغم ذلك، ستظل إيطاليا تدرس المقترحات إذا ظهرت أي تفاصيل ملموسة حول تنفيذها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ستتولى قطاع غزة، مقترحًا أن يعيش الفلسطينيون في "سلام ووئام" في أماكن أخرى.

كما أكد تاياني استعداد إيطاليا لإرسال قواتها العسكرية في مهمة لإعادة توحيد غزة مع الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الموقف الإيطالي في دعم حل الدولتين لم يتغير. (أنسامد).

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