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أورسو يحث الاتحاد الأوروبي على الحوار مع ترامب

وتجنب الحرب التجارية

04 فبراير 2025, 17:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 4 - روما - حث وزير التجارة والصناعة الإيطالي أدولفو أورسو الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على تعزيز الحوار البناء مع واشنطن على الفور، قائلاً إنه يجب تجنب الحرب التجارية لأنها ستكون لها عواقب مدمرة.

وقال أورسو في مجلس المنافسة والتجارة غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في وارسو: "يجب على الغرب أن يتحد ولا ينقسم، من خلال سياسة مشتركة للطاقة والصناعة والتجارة قادرة على الاستجابة بطريقة حازمة لتحديات الجهات الفاعلة العالمية".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إقامة حوار بناء على الفور مع واشنطن لتعزيز التعاون الاستراتيجي الجديد لتعزيز العلاقة" حول "الطاقة والدفاع والتكنولوجيات الجديدة والفضاء، والتي يتم من خلالها تحقيق القدرة التنافسية العالمية الجديدة".

وأضاف أورسو: "من الضروري تجنب الحرب التجارية، لأنها ستكون لها عواقب مدمرة على كل واحد منا". (أنسامد).

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