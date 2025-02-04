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ضحية مزعومة للجنرال الليبي تتقدم بشكوى ضد الحكومة

04 فبراير 2025, 08:31

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 4 - روما - رفع رجل يدعي أنه ضحية وشاهد على الانتهاكات التي ارتكبها الجنرال الليبي أسامة المصري شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في روما، زاعمًا أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ساعدوا في ارتكاب الانتهاكات المزعومة أو حرضوا عليها، مشيرًا إلى أن المصري يُعتبر مجرم حرب، وفقًا لما ذكرته مصادر قضائية .

وقد قدم الضحية المزعومة، لام ماجوك بييل روي، الشكوى مدعيًا أن نورديو وبيانتيدوسي وميلوني "ساعدوا الجلاد الليبي على الهروب من العدالة"، وقد أعد المحامي فرانشيسكو روميو صياغة هذه الشكوى.

وفي الشهر الماضي، رفع المحامي لويجي لي جوتي أيضًا شكوى جنائية ضد ميلوني ونورديو وبيانتيدوسي وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو بسبب الإفراج عن المصري وإعادته إلى ليبيا في 21 يناير/كانون الثاني، بعد اعتقاله قبل يومين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وتدين الشكوى التي من المقرر أن ينظر فيها مكتب المدعي العام في روما، "جمود وزير العدل الذي كان بإمكانه وكان ينبغي عليه أن يطلب الاعتقال المؤقت للمجرم المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، بالإضافة إلى إصدار قرار الطرد الذي وقع عليه وزير الداخلية، والذي ضمن رحلة جوية رسمية فورية لإعادة المطلوب إلى ليبيا، مما سمح للمصري بالهروب من الاعتقال والعودة دون عقاب إلى بلده الأصلي، وبالتالي منع محاكمته.

وأشار محامي الضحية المزعومة، الذي يتواجد حاليًا في منشأة في روما تديرها منظمة حقوق المهاجرين "باوباب إكسبيرينس"، إلى "وجود بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2025 يوضح أن السلطات الإيطالية لم تُبلغ فقط بشكل مناسب بصدور أمر الاعتقال، بل شاركت أيضًا في مشاورات وقائية مسبقة وتنسيق بهدف ضمان تنفيذ طلب المحكمة". وأضاف المحامي أن البيان ذاته "يشير إلى أن السلطات الإيطالية طلبت صراحة من المحكمة الجنائية الدولية عدم التعليق علنًا على اعتقال المصري، مما يدل على أنها كانت على علم بذلك".

يُذكر أن المصري هو رئيس الشرطة الليبية ومدير مركز الاحتجاز سيئ السمعة في معيتيقة بطرابلس، وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، التي يُزعم أنه ارتكبها في ليبيا بدءًا من فبراير 2015. تم إطلاق سراحه وإعادته إلى ليبيا بعد مشكلات فنية في ملفه.

تمت إعادة المصري إلى طرابلس على متن رحلة رسمية.

وقال بيانتيدوسي إنه تم طرده من إيطاليا لأنه يُعتبر "رجلًا خطيرًا".

تم إرسال الشكوى الأولى ضد رئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين بشأن إطلاق سراح المصري إلى محكمة الوزراء، التي ستقرر ما إذا كان سيتم رفض القضية أو الاستمرار فيها. (أنسامد).

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