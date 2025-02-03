تاياني: "لست ضد" استعادة الحصانة البرلمانية للتحقيقات

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

تاياني: "لست ضد" استعادة الحصانة البرلمانية للتحقيقات

03 فبراير 2025, 17:35

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - أوضح أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وزعيم حزب فورزا إيطاليا اليميني الوسطي، يوم الاثنين، أنه "ليس ضد" استعادة الحصانة البرلمانية للتحقيقات كما كانت قبل الإصلاحات التي تم إجراؤها بعد فضيحة الرشوة عام 1993، وسط تكهنات بأن هذه الخطوة قد تُستخدم لحماية رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزراء آخرين قيد التحقيق في قضية الجنرال الليبي أسامة المصري.

وفي تعليقه على تقارير إعلامية تفيد بأن حزبه يستعد لتقديم مشروع قانون لاستعادة الحصانة البرلمانية إلى مستويات ما قبل عام 1993، قال تاياني: "أنا لست ضد هذا من حيث المبدأ، لكننا بحاجة إلى مناقشته ومعرفة نوع الجرائم التي قد يتم استخدامها فيها." يُذكر أن التحقيقات تشمل رئيسة الوزراء ميلوني ووزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي وأمين مجلس الوزراء للأمن الوطني ألفريدو مانتوفانو، وذلك في قضية الجنرال الليبي أسامة المصري، الذي يُزعم أنه مجرم حرب، وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم قتل واغتصاب ضد مهاجرين.

وكان المصري قد تم إخراجه من السجن في إيطاليا وإعادته جواً إلى طرابلس حيث استُقبل كـ"بطل"، مما أثار انتقادات المعارضة التي ربطت هذا الإجراء بحماية حدود إيطاليا من تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:35

تاياني: "لست ضد" استعادة الحصانة البرلمانية للتحقيقات

08:07

إيطاليا :تحديات قانونية بشأن إعادة المهاجرين إلى ألبانيا

21:30

تاياني: ليس هناك رابح في الحرب التجارية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:35

تاياني: "لست ضد" استعادة الحصانة البرلمانية للتحقيقات

08:07

إيطاليا :تحديات قانونية بشأن إعادة المهاجرين إلى ألبانيا

21:30

تاياني: ليس هناك رابح في الحرب التجارية