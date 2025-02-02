الاتحاد الأوروبي يدعو للتعاون مع الجنائية الدولية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

الاتحاد الأوروبي يدعو للتعاون مع الجنائية الدولية

واحترام أوامر الاعتقال

02 فبراير 2025, 08:15

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - أكد المتحدث باسم المجلس الأوروبي أن المجلس حث جميع الدول الأعضاء في 2023 على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال دون تأخير.

وجاء هذا التصريح تعليقا على قضية أسامة المصري، المسؤول الليبي في الشرطة القضائية، المتهم بارتكاب جرائم حرب.

وتم إطلاق سراح المصري، الذي كان محتجزًا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، إثر خطأ تقني من قبل السلطات الإيطالية، ليتم نقله جواً إلى ليبيا بعد احتجازه في إيطاليا.

تُتهم المصري بارتكاب جرائم خطيرة، منها قتل مهاجرين واغتصاب أطفال في سن لا تتجاوز الخمس سنوات.

وفي رده على سؤال حول القضية، أكد المتحدث أن "المجلس الأوروبي في عام 2023 دعا جميع الدول الأعضاء إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال فورًا". وأوضح كذلك أن "المفوضية الأوروبية لا تتحمل مسؤولية ضمان تنفيذ أوامر الاعتقال، ولكننا نؤيد المحكمة الجنائية الدولية ونحترم استقلاليتها ونزاهتها".

يُذكر أن أسامة المصري كان مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تم القبض عليه في إيطاليا في 19 يناير الماضي، إلا أنه أُطلق سراحه بعد يومين لأسباب فنية، ما أثار موجة من الانتقادات وأدى إلى طلب المحكمة الجنائية الدولية توضيحًا من السلطات الإيطالية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:15

الاتحاد الأوروبي يدعو للتعاون مع الجنائية الدولية

17:56

رئيس اللجنة العسكرية للأطلسي:هدف الإنفاق الدفاعي يتجاوز 2%

10:24

ميلوني: إننا نتعرض للهجوم لكن دعم الإيطاليين قوي

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:15

الاتحاد الأوروبي يدعو للتعاون مع الجنائية الدولية

17:56

رئيس اللجنة العسكرية للأطلسي:هدف الإنفاق الدفاعي يتجاوز 2%

10:24

ميلوني: إننا نتعرض للهجوم لكن دعم الإيطاليين قوي