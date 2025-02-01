ميلوني: إننا نتعرض للهجوم لكن دعم الإيطاليين قوي

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الجمعة إن الدعم الذي تحظى به إيطاليا ظل قويًا رغم الهجمات اليومية ومحاولات زعزعة استقرار الحكومة.ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي استطلاعًا أجرته "سوبر ميديا ;;يوترند" أظهر أن حزبها "إخوة إيطاليا" حصل على 30.1% من الدعم، بزيادة قدرها 0.5% مقارنةً بتاريخ 16 يناير.وكتبت ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أتابع الاستطلاعات كثيرًا. ليس لأنها ليست مهمة، ولكن لأنني أعتقد أن أفضل طريقة لكسب الثقة هي العمل كل يوم بموثوقية وعزيمة. ومع ذلك، من الصعب عدم ملاحظة حقيقة: على الرغم من الهجمات اليومية المجانية ومحاولات زعزعة استقرار الحكومة، فإن دعم الإيطاليين لا يزال مستقرًا".وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن "هذا يعني شيئًا واحدًا بالنسبة لي: أن العمل الذي نقوم به للدفاع عن المصلحة الوطنية، وخلق الفرص لشركاتنا وتعزيز أمتنا هو عمل صحيح. شكرًا على الثقة. أنا أمضي قدمًا، كما هو الحال دائمًا، ورأسي مرفوعة".وفيما يتعلق بقضية مجرم الحرب أسامة المصري، الذي أُطلق سراحه وأُعيد إلى ليبيا، قالت ميلوني يوم الخميس إن أي شخص في مكانها كان سيشعر بالإحباط بسبب سوء المعاملة القضائية المزعومة.وأضافت: "أي شخص في مكاني سوف يشعر بالإحباط بعض الشيء عندما يواجه هذه القصة"، وذلك في حديثها في حدث "لا ريبارتينزا"، الذي نظمه الصحفي نيكولا بورو في ميلانو، ردًا على سؤال حول الإخطار الذي أرسله مكتب المدعي العام في روما إليها وبعض الوزراء بشأن القضية.وأكدت ميلوني "من الواضح أن هذا العمل كان متعمدا".تعرضت ميلوني لانتقادات شديدة في الأيام الأخيرة بعد إعادة المصري، المطلوب بتهمة قتل مهاجرين واغتصاب أشخاص لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، إلى طرابلس حيث استقبل استقبال الأبطال بعد إطلاق سراحه لأسباب فنية وطرده باعتباره فردا خطيرا. (أنسامد).

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