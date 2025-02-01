ميلوني: إننا نتعرض للهجوم لكن دعم الإيطاليين قوي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ميلوني: إننا نتعرض للهجوم لكن دعم الإيطاليين قوي

01 فبراير 2025, 10:24

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الجمعة إن الدعم الذي تحظى به إيطاليا ظل قويًا رغم الهجمات اليومية ومحاولات زعزعة استقرار الحكومة.

ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي استطلاعًا أجرته "سوبر ميديا ;;يوترند" أظهر أن حزبها "إخوة إيطاليا" حصل على 30.1% من الدعم، بزيادة قدرها 0.5% مقارنةً بتاريخ 16 يناير.

وكتبت ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أتابع الاستطلاعات كثيرًا. ليس لأنها ليست مهمة، ولكن لأنني أعتقد أن أفضل طريقة لكسب الثقة هي العمل كل يوم بموثوقية وعزيمة. ومع ذلك، من الصعب عدم ملاحظة حقيقة: على الرغم من الهجمات اليومية المجانية ومحاولات زعزعة استقرار الحكومة، فإن دعم الإيطاليين لا يزال مستقرًا".

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن "هذا يعني شيئًا واحدًا بالنسبة لي: أن العمل الذي نقوم به للدفاع عن المصلحة الوطنية، وخلق الفرص لشركاتنا وتعزيز أمتنا هو عمل صحيح. شكرًا على الثقة. أنا أمضي قدمًا، كما هو الحال دائمًا، ورأسي مرفوعة".

وفيما يتعلق بقضية مجرم الحرب أسامة المصري، الذي أُطلق سراحه وأُعيد إلى ليبيا، قالت ميلوني يوم الخميس إن أي شخص في مكانها كان سيشعر بالإحباط بسبب سوء المعاملة القضائية المزعومة.

وأضافت: "أي شخص في مكاني سوف يشعر بالإحباط بعض الشيء عندما يواجه هذه القصة"، وذلك في حديثها في حدث "لا ريبارتينزا"، الذي نظمه الصحفي نيكولا بورو في ميلانو، ردًا على سؤال حول الإخطار الذي أرسله مكتب المدعي العام في روما إليها وبعض الوزراء بشأن القضية.

وأكدت ميلوني "من الواضح أن هذا العمل كان متعمدا".

تعرضت ميلوني لانتقادات شديدة في الأيام الأخيرة بعد إعادة المصري، المطلوب بتهمة قتل مهاجرين واغتصاب أشخاص لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، إلى طرابلس حيث استقبل استقبال الأبطال بعد إطلاق سراحه لأسباب فنية وطرده باعتباره فردا خطيرا. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

10:24

ميلوني: إننا نتعرض للهجوم لكن دعم الإيطاليين قوي

17:00

تاياني: يجب شراء السلع الأمريكية لتجنب حرب تجارية مع أمريكا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

10:24

ميلوني: إننا نتعرض للهجوم لكن دعم الإيطاليين قوي

17:00

تاياني: يجب شراء السلع الأمريكية لتجنب حرب تجارية مع أمريكا