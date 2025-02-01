رئيس اللجنة العسكرية للأطلسي:هدف الإنفاق الدفاعي يتجاوز 2%

وأوضح قائلاً: "من الضروري أن تصل جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى مستويات الإنفاق الدفاعي التي تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لأننا أثبتنا أن هذا الرقم لم يعد كافياً." وأضاف: "سيتم تحقيق ذلك وفقاً للطرق والتوقيت الذي تحدده كل دولة، استناداً إلى ظروفها الخاصة، لأن الدول تبقى ذات سيادة." وأكد الأدميرال أنه من غير المجدي تقديم تصريحات كبيرة دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العواصم. وقال: "بدلاً من الحديث عن أرقام متزايدة، مثل 3% أو 5%، أعتقد أن البحث الصادق والواقعي في كيفية الإنفاق بشكل أفضل وبالتعاون المشترك هو الأهم في المستقبل." (أنسامد).
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