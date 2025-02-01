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رئيس اللجنة العسكرية للأطلسي:هدف الإنفاق الدفاعي يتجاوز 2%

01 فبراير 2025, 17:56

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 1 - روما - قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" يوم السبت، إن أعضاء الحلف سيحتاجون إلى الوصول بسرعة إلى مستويات الإنفاق الدفاعي التي تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، أشار إلى أن كل دولة ستقرر كيفية وموعد تحقيق هذا الهدف بناءً على وضعها الخاص.

وأوضح قائلاً: "من الضروري أن تصل جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى مستويات الإنفاق الدفاعي التي تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لأننا أثبتنا أن هذا الرقم لم يعد كافياً." وأضاف: "سيتم تحقيق ذلك وفقاً للطرق والتوقيت الذي تحدده كل دولة، استناداً إلى ظروفها الخاصة، لأن الدول تبقى ذات سيادة." وأكد الأدميرال أنه من غير المجدي تقديم تصريحات كبيرة دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العواصم. وقال: "بدلاً من الحديث عن أرقام متزايدة، مثل 3% أو 5%، أعتقد أن البحث الصادق والواقعي في كيفية الإنفاق بشكل أفضل وبالتعاون المشترك هو الأهم في المستقبل." (أنسامد).

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