تاياني: يجب شراء السلع الأمريكية لتجنب حرب تجارية مع أمريكا

(أنسامد) - يناير 31 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الجمعة، إنه ينبغي على أوروبا زيادة وارداتها من السلع الأمريكية إذا أرادت تجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.وأضاف في مقابلة مع موقع بوليتيكو : إذا كانت أوروبا تريد تجنب حرب تجارية مع دونالد ترامب، فعليها زيادة مشترياتها من الولايات المتحدة، وتعزيز ميزانيات الدفاع وتخفيف القيود التنظيمية لتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي.وأشار تاياني إلى لقائه مع ترامب في عام 2017 عندما كان رئيسًا للبرلمان الأوروبي، مؤكدًا أن ترامب أكثر براجماتية مما يعتقده البعض. كما شدد على أن إحدى طرق تجنب التهديدات التجارية وفرض الرسوم الجمركية تكمن في تهيئة مناخ اقتصادي إيجابي عبر زيادة شراء السلع الأمريكية. (أنسامد).

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