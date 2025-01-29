الجمعية الوطنية لمقاولي البناء:شراء منزل أصبح مستحيلاً

(أنسامد) - يناير 29 - روما - قالت الجمعية الوطنية لمقاولي البناء إن شراء منزل أصبح مستحيلاً بالنسبة لنحو 10 ملايين أسرة في إيطاليا.ووفقًا للمرصد الاقتصادي لصناعة البناء 2025 التابع للجمعية، الذي صنف مدن ميلانو وروما ونابولي من بين الأقل وصولًا إلى السكن في المدن الكبرى، فإن شراء منزل أصبح غير ممكن للأسَر التي لا يتجاوز دخلها 24 ألف يورو سنويًا.يشير التقرير إلى أن هذه الأسر تجد نفسها مضطرة لإنفاق نصف دخلها لدفع أقساط الرهن العقاري، بينما يشكل هذا المبلغ أكثر من ثلثي دخل 20% من الأسر ذات الدخل الأدنى.أما بالنسبة للإيجار في المدن الكبرى، فهو أيضًا بعيد المنال بالنسبة للأسر الأضعف اقتصاديًا، حيث تنفق هذه الأسر نحو نصف دخلها على الإيجار، وقد تتجاوز هذه النسبة في الأسر ذات الدخل المنخفض.(أنسامد).

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