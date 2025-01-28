الطقس السيئ يضرب توسكانا وليجوريا

(أنسامد) - يناير 28 - روما - شهدت مناطق توسكانا وليجوريا موجة من الطقس السيئ يوم الثلاثاء، حيث تعرضت فلورنسا في ساعات الصباح الباكر لظاهرة "القنبلة المائية"، مما تسبب في عواصف شديدة في شمال توسكانا.وأفادت الشرطة المحلية بأن عدة مناطق في فلورنسا تعرضت للغمر بالمياه، وخاصة منطقتي أولترارنو وجالوزو. كما خلف الطقس العاصف أضرارًا في ليجوريا، وتحديدًا في مدينة جنوة، حيث عمل رجال الإطفاء في وقت مبكر من يوم الثلاثاء على البحث بين أنقاض جدار انهار لضمان عدم وجود أشخاص تحته.بدأت تأثيرات الطقس السيئ في لي[وريا منذ الليل، مع فيضان نهر إنتيلا في كيافاري وانهيار أرضي في فالفونتانابونا، مما اضطر أربع عائلات لمغادرة منازلها لأسباب أمنية.ومن المتوقع أن يستمر تنبيه الطقس السيئ باللون الأحمر في منطقة تيجوليو حتى فترة بعد الظهر، بينما يستمر تنبيه باللون البرتقالي في جنوة.من المتوقع أيضًا حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية وارتفاع مستويات الأنهار في شمال توسكانا بسبب استمرار الطقس السيئ. تم فرض تنبيه باللون البرتقالي في المناطق الشمالية من المنطقة، حيث تعرضت بلدة مولازو قرب ماسا كارارا إلى 216 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية. كما تم رفع مستوى التحذير للفيضانات على نهري ماجرا وبانيوني اللذين يخضعان لمراقبة مستمرة.وفي فلورنسا، قالت السلطات المحلية إنه تم تسجيل حوالي 39 ملم من الأمطار في غضون ثلاث ساعات فقط، مما أدى إلى غمر الشوارع ووقف حركة المرور، بما في ذلك حول مستشفى كاريجي. وتم تعليق خدمات الترام مؤقتًا، كما أُغلقت بعض الطرق شمال فلورنسا التي تربط المدينة بمنطقة موجيلو بسبب فيضان مجرى كالزا بين فاجليا وفونتيبوونا.وفي وقت لاحق من الصباح، أكدت رئيسة بلدية فلورنسا سارة فونارو أن الوضع تحسن، لكنها حثت السائقين على توخي الحذر في ظل الظروف الجوية الحالية. (أنسامد).

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