تاياني للافروف: إيطاليا ليست عدواً لأحد

(أنسامد) - يناير 25 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، لنظيره الروسي، سيرجي لافروف، يوم السبت إن إيطاليا ليست عدواً لأحد، وذلك بعدما أكدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن روما لا يمكنها المشاركة في أي عملية سلام محتملة بشأن أوكرانيا بسبب موقفها "المعادي لروسيا".وكانت موسكو قد اعتبرت أن العلاقات بين روسيا وإيطاليا تمر بأعمق أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، متهمة روما بالمسؤولية عن ذلك، وفقاً لوكالة "تاس".وفي تصريحات له على هامش فعالية لحزبه "فورزا إيطاليا" في ميلانو، قال تاياني: "نحن لسنا أعداء لأحد، نحن صناع سلام. هذا لا يعني أننا ضد روسيا عندما نقول إنه يجب على روسيا احترام القانون الدولي".وأضاف: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، لكننا ندافع عن حق أوكرانيا في أن تكون دولة مستقلة. نحن جميعاً في الاتحاد الأوروبي سنلعب دوراً مهماً في بناء السلام، وسندعم، مع الولايات المتحدة، السياسات التي تؤدي إلى تحقيق السلام العادل، وهو ما يعني ألا تُهزم أوكرانيا".تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا كانت من بين أبرز داعمي كييف، حيث قدمت مساعدات عسكرية كبيرة لها منذ بدء الغزو الروسي. (أنسامد).

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