موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب إيطاليا

(أنسامد) - يناير 24 - روما - من المتوقع أن تشهد إيطاليا موجة جديدة من الطقس السيئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع هطول أمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات.وقال أنطونيو سانّو، مؤسس موقع iLMeteo.it للأرصاد، إن الأمطار الغزيرة ستبدأ يوم السبت في شمال غرب إيطاليا، مضيفا أنه من المتوقع أن تضرب العواصف المناطق الشمالية وأجزاء من وسط وجنوب البلاد بين الأحد والثلاثاء.تشير التوقعات إلى هطول أمطار يوم الأحد في شمال غرب وشرق إيطاليا، بالإضافة إلى توسكانا، مع تساقط الثلوج على قمم جبال الأبينيني وعلى ارتفاع لا يقل عن 1400 متر في جبال الألب.في باقي أنحاء البلاد، سيكون الطقس مستقرًا مع درجات حرارة أعلى من المعدل المعتاد لهذا الوقت من العام. (أنسامد).

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