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تاياني تعليقا على قضية أسامة نجيم : إيطاليا دولة ذات سيادة

24 يناير 2025, 12:13

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 24 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن إيطاليا دولة ذات سيادة ولها الحرية في اتخاذ قراراتها الخاصة على أراضيها، وذلك بعد أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية من روما توضيحات بشأن إطلاق سراح آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، أسامة نجيم، بعد توقيفه في فندق في تورينو.

أسامة نجيم مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد تم احتجازه في تورينو في نهاية الأسبوع ولكن تم إطلاق سراحه وعاد إلى ليبيا يوم الثلاثاء بعد مشكلة فنية واضحة في قضيته.

وقال تاياني للصحفيين "لاهاي ليست الإنجيل وليست صوت الحقيقة. من الممكن أن يكون هناك آراء مختلفة.

وأضاف: إيطاليا ليست تحت سيطرة أحد. نحن دولة ذات سيادة وننفذ سياستنا.

اعتُقل نجيم، مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن مزاعم إساءة معاملة المهاجرين في مركز الاحتجاز.

ويواجه قائد الشرطة القضائية الليبية عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لمصادر قضائية.

(أنسامد).

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