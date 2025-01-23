سفينة أوشن فايكنج التي تديرها منظمة غير حكومية تنقذ 85 مهاجر

(أنسامد) - يناير 23 - روما - أنقذت سفينة "أوشن فايكنج" التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتيراني" غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط 85 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال حديثو الولادة وثلاث نساء حوامل، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك كان يواجه مشاكل في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.ووفقًا للمنظمة، كانت السفينة المكتظة على وشك الانهيار بعد أن دخلت المياه إليها.أشارت المنظمة إلى أن السلطات المعنية قد عينت ميناء جنوة الإيطالي كنقطة لتفريغ المهاجرين، مما اضطر السفينة إلى الإبحار لمدة أربعة أيام بعيدًا عن المنطقة التي تعمل فيها.كما أكدت "إس أو إس ميديتيراني" أن سياسة تخصيص موانئ بعيدة عن مناطق الإنقاذ، التي تم اتباعها منذ عام 2022، قد تسببت في خسارة 171 يومًا من العمليات، مما أثر سلبًا على قدرتها على إنقاذ الأرواح.هذه السياسة، التي تروج لها حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تهدف إلى تخفيف الضغط على موانئ صقلية، لكنها تعرضت لانتقادات من المنظمات غير الحكومية التي ترى فيها تهديدًا لأرواح المهاجرين، حيث تمنع السفن من العمل بكامل طاقتها في مناطق الإنقاذ. (أنسامد).

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