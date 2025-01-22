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ميلوني تتمني للرئيس ترامب التوفيق في بداية ولايته الثانية

22 يناير 2025, 08:16

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - يناير 22 - روما - في رسالة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عن خالص تمنياتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوفيق في بداية ولايته الثانية، معبرة عن تفاؤلها باستمرار تعزيز التعاون بين إيطاليا والولايات المتحدة بفضل الصداقة والقيم المشتركة بين البلدين.

وكتبت ميلوني: "استمتع بعملك أيها الرئيس دونالد ترامب في بداية ولايتك الجديدة على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. أنا على يقين أن الصداقة بين بلدينا والقيم التي توحدنا ستستمر في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، وبناء مستقبل من الرخاء والأمن لشعوبنا".

كما أضافت رئيسة الوزراء الإيطالية: "إيطاليا ستظل دائمًا ملتزمة بتعزيز الحوار بين الولايات المتحدة وأوروبا، باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار ونمو مجتمعاتنا".

وكانت ميلوني قد حضرت حفل تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية، لتغادر واشنطن العاصمة في وقت متأخر من الليل، حيث كانت الحكومة الإيطالية هي الوحيدة من الدول الأوروبية التي شاركت في هذا الحدث. (أنسامد).

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