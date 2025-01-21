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تاياني في إسرائيل وفلسطين لدعم الهدنة

21 يناير 2025, 08:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 21 - روما - قام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني بزيارة إلى إسرائيل وفلسطين بهدف دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس أوضح تاياني أن الهدف من زيارته هو تعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم الهدنة.

وأضاف أنه يأمل في أن تستأنف "اتفاقيات إبراهيم" وتحقق تقدمًا جديدًا.

وأكد تاياني التزام إيطاليا القوي بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الصداقة التي تجمع بلاده مع إسرائيل، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد حلول دائمة للمشاكل القائمة في فلسطين.

كما ذكر أنه ناقش مع ساعر، سبل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأشار إلى محادثاته في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، بشأن جهود إعادة الإعمار.

في ختام تصريحاته، ذكر تاياني أن القضية الفلسطينية كانت أيضًا جزءًا من محادثاته مع بطريرك القدس للاتين، الكاردينال الإيطالي بييرباتيستا بيتسابالا. (أنسامد).

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