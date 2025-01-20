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قضاة إيطاليون سيضربون عن العمل في 27 فبراير

احتجاجًا على إصلاح قضائي

20 يناير 2025, 08:37

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 20 - روما - قررت نقابة القضاة الإيطالية تنظيم إضراب في 27 فبراير احتجاجًا على إصلاح حكومي يهدف إلى فصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين، بحيث لا يمكنهم التبديل بينهما بعد ذلك.

يأتي هذا الإضراب في بداية العام القضائي في إيطاليا، حيث أعلنت النقابة أنها ستطلب من أعضائها مغادرة القاعة عندما يفتتح وزير العدل كارلو نورديو جلسة الإجراءات.

كما سيقوم القضاة بارتداء شارات ثلاثية الألوان وعرض لافتات تحتوي على مقتطفات من الدستور الإيطالي، التي تبرز اعتراضهم على الإصلاح المقترح، معتبرين أنه ينتهك مبدأ استقلال القضاء في إيطاليا.

وتعتقد النقابة أن الإصلاح سيقوض استقلال القضاء، بينما يعتقد نورديو أن الإصلاح سيعزز هذا الاستقلال عن طريق كسر سيطرة الفصائل "المرضية" التي تتحكم في القضاة والمدعين العامين في النظام القضائي الإيطالي.

في معرض شرحه للاحتجاج، أشار رئيس النقابة، جوزيبي سانتالوتشيا، إلى أن القضاة ليس لديهم رغبة في "التمرد"، بل فقط في توضيح معارضتهم للإصلاح الذي يتطلب تعديلات في الدستور الإيطالي.

(أنسامد).

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