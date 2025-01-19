تاياني يزور إسرائيل ورام الله الاثنين لدعم عملية السلام

(أنسامد) - يناير 19 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه سيسافر إلى إسرائيل ورام الله يوم الاثنين لدعم السلام في الشرق الأوسط بعد بدء وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس في غزة.وتابع تاياني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء: "سأكون غدا صباحا في إسرائيل ثم سأكون في رام الله في الضفة الغربية لدعم السلام، لتشجيع هذه الهدنة التي لا تزال هشة للغاية، ولكن يجب أن تتحول بعد ذلك إلى لحظة سلام حقيقية".وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، على هامش مؤتمر بشأن دون لويجي ستورزو في كالتاجيروني، "لقد بدأ وقف إطلاق النار الآن، يجب على جميع الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لضمان ترسيخه، بحيث يمكننا الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ثم الثالثة".وشدّد على أن "إيطاليا تريد أن تكون طرفاً في بناء السلام كما كانت في الماضي".ودخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ في الساعة 10:15 من يوم الأحد، وكان قد تم تأجيل بدء سريانها بسبب تأخر حماس في إرسال قائمة أول ثلاثة رهائن يتم تحريرهم يوم الأحد. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA