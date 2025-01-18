الأميرال الإيطالي دراجوني رئيسًا للجنة العسكرية لحلف الأطلسي

(أنسامد) - يناير 18 - روما - تولى الأميرال الإيطالي جوزيبي كافو دراجوني، يوم الجمعة، منصب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وهو أعلى منصب عسكري في الحلف.وبهذا المنصب، يحل محل الأميرال الهولندي روبرت باور، الذي شغل هذا الدور لمدة ثلاث سنوات.وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أعرب كافو دراجوني عن تقديره قائلاً: "إن انتخابي رئيسًا للجنة العسكرية، بدعم قوي من وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، والذي أشعر تجاهه بامتنان كبير، يعكس الثقة التي وضعها زملائي من رؤساء الأركان المشتركة لدول حلف شمال الأطلسي في شخصي".وتابع: "كما أن هذا التعيين هو أيضًا اعتراف راسخ بأهمية إيطاليا ودورها الحيوي في المنتدى الأطلسي". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA