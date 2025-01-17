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إكسبو 2025 أوساكا: أعمال بناء الجناح الإيطالى تتواصل بنجاح

17 يناير 2025, 09:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 17 - روما - أكد السفير ماريو فاتاني، المفوض العام لإيطاليا في إكسبو 2025 أوساكا، أن أعمال البناء تسير على قدم وساق وفقًا للجدول الزمني المحدد استعدادًا للمعرض العالمي في اليابان.

وتحدث عن التقدم في جناح إيطاليا الذي تم الانتهاء من بناءه وهو مبنى خشبي كبير من تصميم ماريو كوتشينيلا. وأوضح أنه الآن يتم العمل على تجهيز تجربة الزائر، التي ستعرض الثقافة الإيطالية في المعرض.

وأشار فاتاني إلى أهمية إكسبو 2025 كفرصة لتسليط الضوء على الثقافة والفن الإيطالي، خاصة وأن موضوع المعرض هو "الفن يجدد الحياة".

كما تحدث عن الاهتمام الكبير من وسائل الإعلام اليابانية والدولية، التي تابعت استعدادات المعرض، مشيرًا إلى أن جناح إيطاليا سيشمل معارض مهمة مثل "أطلس فارنيزي"، الذي تم اختياره من قبل صحيفة نيويورك تايمز كأحد المعالم التي يجب على الزوار مشاهدتها.

وأشار أيضًا إلى عمل فني جميل لتينتوريتو يصور شخصًا يابانيًا مع أعضاء آخرين من بعثة تينشو التي زارت إيطاليا في 1583.

وفي ختام حديثه، أكد فاتاني أن إكسبو هو فرصة لإرسال رسالة أمل، وأن الجمهور المتوقع في المعرض سيكون من الشباب، مما يمنح الأمل في المستقبل. (أنسامد).

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