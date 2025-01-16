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إيطاليا: موجة جديدة من الطقس السيء تبدأ الجمعة

16 يناير 2025, 08:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 16 - روما - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد إيطاليا موجة جديدة من الطقس السيء اعتبارًا من يوم الجمعة، بعد أن بدأت موجة البرد التي جلبت الثلوج إلى العديد من المناطق في التراجع.

وأوضح لورينزو تيديتشي، عالم الأرصاد، أن العاصفة التي تسببت في تساقط الثلوج على ارتفاعات منخفضة في إيطاليا بدأت تتحرك باتجاه اليونان، لكن إعصارًا جديدًا سيضرب المنطقة بدءًا من يوم الجمعة.

سيبدأ الطقس بالاستقرار يوم الأربعاء مع هطول أمطار فقط على صقلية، بينما يتجه الهواء البارد من البلقان نحو سردينيا.

ومع تحرك هذا الهواء نحو الجزائر، سينشط إعصار متوسطي جديد ليؤثر سلبًا على الطقس في العديد من المناطق الإيطالية، خاصةً في الجنوب والجزر.

من المتوقع أن تستمر الرياح الباردة مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في وسط وجنوب إيطاليا، بينما تبقى الأجواء باردة في الشمال.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، يُتوقع أن تؤثر العاصفة على مناطق كبيرة من إيطاليا مع أمطار غزيرة ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة، خاصةً في مناطق سردينيا وصقلية وكالابريا؛ بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل كامبانيا وأبروتسو ولاتسيو. (أنسامد).

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