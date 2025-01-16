الحكومة الإيطالية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

(أنسامد) - يناير 16 - روما - رحبت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، مشيرة إلى دعم إيطاليا المستمر لهذا الاتفاق منذ بداية المفاوضات.وأعربت الحكومة الإيطالية عن تهنئتها لكل من مصر وقطر والولايات المتحدة على نجاح جهودهم الدبلوماسية، والتي أسفرت عن هذا التفاهم بعد مفاوضات طويلة.وأكد البيان أن إيطاليا تابعت عن كثب قضية الرهائن المحتجزين لدى حماس، متطلعة إلى عودتهم إلى أسرهم، كما أشارت إلى أهمية وقف إطلاق النار في زيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة.وأكدت الحكومة استعدادها للمساهمة في الاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين، مع التركيز على الأمن الغذائي والصحة من خلال مبادرة "الغذاء لغزة".كما أضاف البيان أن إيطاليا تعمل على تعزيز وقف الأعمال العدائية بشكل دائم وتدعيم العملية السياسية نحو تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، بما يضمن العيش المشترك بين إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. (أنسامد).

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