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ميلونى تشيد بمشروع الطاقة بين إيطاليا وألبانيا والإمارات

15 يناير 2025, 11:37

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 15 - روما - أكدت رئيسة وزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على أهمية مشروع الطاقة الموقع بين إيطاليا وألبانيا والإمارات العربية المتحدة لإنتاج ونقل الطاقة المتجددة من ألبانيا إلى إيطاليا عبر كابل بحري في البحر الأدرياتيكي.

وفى هذا السياق أشارت لأهمية تطوير بنية تحتية مناسبة لدعم التحول إلى طاقة مستدامة.

وقالت :"هذا المشروع الطموح يُعتبر خطوة نحو تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجال الطاقة الخضراء، ويعكس اهتمام إيطاليا بإقامة تحالفات استراتيجية لتحسين تدفقات الطاقة بين أوروبا وأفريقيا.

كما تؤكد تصريحات ميلوني على أهمية إيجاد توازن بين الاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن المستقبل سيعتمد على تقنيات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، الغاز، الوقود الحيوي، الهيدروجين الأخضر، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الاندماج النووي الذي يمكن أن يوفر طاقة نظيفة وآمنة. (أنسامد).

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