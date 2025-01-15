المفوضية الأوروبية:إيطاليا في طليعة تنفيذ خطة التعافي الوطني

(أنسامد) - يناير 15 - روما - أشاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالتقدم الذي أحرزته إيطاليا في تنفيذ خطة التعافي الوطني والمرونة بعد جائحة كوفيد-19، والتي تمولها الاتحاد الأوروبي.وتعتبر إيطاليا واحدة من الدول الأوروبية الرائدة في تطبيق هذه الخطة، حيث كانت أول دولة تطلب الدفعات السادسة والسابعة من التمويل.كما يشير إلى التعاون المستمر بين المفوضية الأوروبية وإيطاليا لتسريع الدفع للمستفيدين ومعالجة العقبات التي قد تظهر.وتم الإعلان الشهر الماضي عن صرف الدفعة السادسة لإيطاليا، التي بلغت قيمتها 8.7 مليار يورو، تتوزع بين قروض ومنح.ويهدف برنامج الإصلاح الوطني إلى تحقيق تحول اقتصادي في إيطاليا من خلال مشاريع تم تمويلها باستخدام جزء من 194.4 مليار يورو من المنح والقروض منخفضة الفائدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الإيطالي ليصبح أكثر خضرة وحداثة.إلا أن المدفوعات مرتبطة بشرط إقرار إيطاليا للإصلاحات الهيكلية التي يتطلبها الاتحاد الأوروبي.الخبر يبرز أهمية التعاون بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية في تحقيق أهداف خطة التعافي، مع التركيز على الإصلاحات التي تضمن تحسين الوضع الاقتصادي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA