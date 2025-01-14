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ميلوني: "تدفق المهاجرين انخفض بفضل عملنا الرائع"

14 يناير 2025, 17:29

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 14 - روما - صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن انخفاض تدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا في العام الماضي هو نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة.

وأشارت ميلوني إلى البيانات الصادرة عن وكالة فرونتكس التي أظهرت أن عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024 هو الأدنى منذ عام 2021، وقالت: "فرونتكس أبلغتنا اليوم أن عدد المهاجرين غير النظاميين المسجلين في الاتحاد الأوروبي في عام 2024 قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021".

وأوضحت أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى التراجع الكبير في تدفقات المهاجرين عبر الطريق البحري في البحر الأبيض المتوسط المركزي، وذلك نتيجة لتراجع أعداد المغادرين من تونس وليبيا.

وأضافت: "هذه النتيجة هي ثمرة جهود إيطاليا، وهي جزء من انخفاض شامل في الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بدوره على العمل الكبير الذي قامت به حكومتنا في السنوات الأخيرة والذي أسفر عن نتائج ممتازة". (أنسامد).

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