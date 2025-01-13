إيطاليا تسجل رقماً قياسياً جديداً في عمليات زرع الأعضاء

(أنسامد) - يناير 13 - روما - شهد عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عمليات زرع الأعضاء في إيطاليا، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات 4692 عملية، بزيادة 226 عملية عن العام السابق، محققاً أعلى رقم على الإطلاق، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الذي نشرته وزارة الصحة.وبحسب التقرير، شكلت عمليات زرع الكلى حوالي نصف إجمالي العمليات، حيث تم زرع 2393 كلية بزيادة قدرها 6.6٪ مقارنة بالعام 2023.وأوضح التقرير أن التبرعات بالأعضاء بلغت 2110 تبرعًا، مسجلة زيادة بنسبة 2.7٪ مقارنة بعام 2023. كما ارتفع عدد عمليات زرع الأعضاء بشكل عام بزيادة 226 عملية عن العام السابق، وهو ما يمثل أعلى رقم يتم تسجيله في تاريخ البلاد.بالنسبة لأنواع الأعضاء المزروعة، فقد تلت الكلى عمليات زرع القلب التي بلغت 418 عملية، بزيادة 13٪ عن العام السابق. كما شهدت عمليات زرع الكبد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.8٪، حيث بلغت 1732 عملية، في حين سجلت عمليات زرع الرئة انخفاضًا طفيفًا من 188 إلى 174 عملية.أما عمليات زرع البنكرياس فقد ظلت مستقرة عند 36 عملية.وفيما يتعلق بالمناطق التي سجلت أعلى معدلات التبرع بالأعضاء، فقد تصدرت توسكانا القائمة بمعدل 49.4 متبرعًا لكل مليون نسمة، تلتها إميليا رومانيا بـ 45.5، ثم فينيتو بـ 44.7 متبرعًا لكل مليون نسمة. (أنسامد).

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