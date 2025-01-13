سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكنج"تنقذ 101 مهاجراً

(أنسامد) - يناير 13 - روما - وصلت سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكنج"، التي تديرها منظمة غير حكومية تُسمى "إس أو إس ميديتيراني"، إلى ميناء تارانتو في بوليا محملة بـ 101 مهاجر تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة.من بين هؤلاء المهاجرين، كان هناك 29 امرأة و23 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، أحدهم يبلغ من العمر عامًا واحدًا. على الرغم من الظروف الجوية الصعبة التي شملت أمواجًا عالية وصلت إلى 2.5 متر، إلا أن المهاجرين كانوا في حالة جيدة.تم التنسيق مع السلطات المحلية في تارانتو لاستقبال المهاجرين، بما في ذلك إجراء فحوصات طبية لهم. تتوزع الجنسيات بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، حيث يتضمن العدد 32 صوماليًا، 26 سوريًا، 15 إريتريًا، 13 مصريًا، ستة فلسطينيين، بالإضافة إلى مهاجرين من السودان، العراق، وإثيوبيا. تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين من قارب خشبي في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.ذكرت السلطات المحلية أن المهاجرين سيتم نقلهم إلى وجهات أخرى خارج تارانتو بعد عمليات التفتيش والاستقبال. (أنسامد).

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