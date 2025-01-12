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بايدن يمنح البابا فرنسيس وسام الحرية الرئاسي

12 يناير 2025, 16:15

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 12 - روما - منح الرئيس الأمريكي جو بايدن، البابا فرنسيس وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في البلاد.

قال البيت الأبيض، إن بايدن منح البابا فرنسيس وسام الحرية "بامتياز" على وجه التحديد، حيث أصبح البابا أول شخص يحصل على هذا المستوى من التكريم خلال فترة ولاية بايدن.

وأوضح البيت الأبيض إن بايدن منح الوسام للبابا خلال مكالمة هاتفية، منوها أن فرنسيس بمثابة نور الإيمان والأمل والحب الذي يضيء بشكل ساطع جميع أنحاء العالم.

كان من المفترض أن يلتقي بايدن والبابا خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يضطر الرئيس الأمريكي إلى إلغاء رحلته إلى الفاتيكان وروما لمتابعة حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا.

التقى الاثنان في قمة مجموعة السبع التي عقدت في يونيو في بوليا حيث تحدثا عن الحروب في أوكرانيا وغزة. (أنسامد).

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